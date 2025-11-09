Расписание матчей ВХЛ на 9 ноября 2025 года

Сегодня, 9 ноября, пройдут семь матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 ноября 2025 года (время — московское):

11:00. «Магнитка» – «Омские Крылья»;

11:00. «Челмет» – «Зауралье»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Рубин»;

16:00. «Кристалл» – «Металлург» Нк;

17:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Норильск»;

17:00. «Нефтяник» – «Динамо» СПб;

17:00. «Дизель» – «Сокол».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.