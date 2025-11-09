Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 9 ноября 2025 года

Сегодня, 9 ноября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 ноября 2025 года (время московское):

13:00. Академия СКА – ХК «Капитан»;

13:00. МХК «Спартак» – «Локо»;

15:00. «Локо-76» – «Сибирские Снайперы»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Красноярские Рыси».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.