Результаты матчей НХЛ на 9 ноября 2025 года

В ночь на 9 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 ноября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Бостон Брюинз» — 3:5;

«Монреаль Канадиенс» – «Юта Мамонт» — 6:2;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2;

»Сент-Луис Блюз» – «Сиэтл Кракен» — 3:4 ОТ;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:5;

«Каролина Харрикейнз» – «Баффало Сэйбрз» — 6:3;

»Сан-Хосе Шаркс» – «Флорида Пантерз» — 3:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Колорадо Эвеланш» — 1:9;

«Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ.