Игрок «Шанхайских Драконов» Бишофф: мы почти догнали «Северсталь», дали ложную надежду

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

— Сегодня была сложная и выматывающая игра, честно говоря, не сказал бы, что мы так обычно играем. Да, идёт серия поражений, и мы не набираем очки так, как надо было, но именно сегодняшний матч оставил скверное впечатление.

— Потому что дали сопернику вести в три гола?
— Это был абсолютно раздражающий фактор, мы только что перекинулись словами с Адамом [Кленденингом] о том, что, если бы мы просто проиграли всухую, это было бы одно дело, а почти догнать и проиграть в конце… ну, назвал бы ложной надеждой, мы очень расстроены, — сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Северсталь» обыграла «Шанхайских Драконов», едва не упустив преимущество в три гола
