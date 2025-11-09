Игрок «Шанхайских Драконов» Бишофф: мы почти догнали «Северсталь», дали ложную надежду

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Сегодня была сложная и выматывающая игра, честно говоря, не сказал бы, что мы так обычно играем. Да, идёт серия поражений, и мы не набираем очки так, как надо было, но именно сегодняшний матч оставил скверное впечатление.
— Потому что дали сопернику вести в три гола?
— Это был абсолютно раздражающий фактор, мы только что перекинулись словами с Адамом [Кленденингом] о том, что, если бы мы просто проиграли всухую, это было бы одно дело, а почти догнать и проиграть в конце… ну, назвал бы ложной надеждой, мы очень расстроены, — сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
