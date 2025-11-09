Игрок «Шанхайских Драконов» Бишофф: видим наших болельщиков и не ноем — впереди Москва

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф после поражения от «Северстали» (2:4) высказался об игре череповецкого клуба.

— Для меня не было сюрпризом, что вы догоняете «Северсталь», это в стиле «Шанхая».

— Ну, слушай, не буду примитивить и говорить, что лучше не сдавать эти три гола сразу и быть в роли догоняющих. Мы взяли себя в руки только в третьем периоде, и я считаю, что нормально прижали соперников в их зоне, много бросали в конце. Не хватило времени, но это не оправдание. Ещё отмечу вратаря «Северстали», счёт мог быть другим.

— В вашу поддержку скажу, что вы проиграли всё-таки реально мощной команде.

— «Северсталь» играет вообще по-другому, они тяжело читаются, совершенно другой стиль. Не наш. Они взяли нас скоростью и быстрым принятием решений, сильные ребята. Мы знаем, сколько людей сегодня пришло на субботнюю игру, видим болельщиков и правда возьмём себя в руки. Не будем ныть, у нас впереди Москва, — сказал Бишофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.