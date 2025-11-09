Только шесть дуэтов забили в связке больше голов в НХЛ, чем Капризов и Цуккарелло

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и норвежский форвард «дикарей» Матс Цуккарелло в связке забросили 180 шайб с тех пор, как россиянин дебютировал в начале сезона-2020/2021. Капризов отметился голом с передачи Цуккарелло в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

За этот период только шесть пар игроков забили больше голов в НХЛ: Драйзайтль/Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 294 шайбы); Маккиннон/Рантанен («Колорадо Эвеланш», 228); Марнер/Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 215); Кучеров/Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг», 210); Маккиннон/Макар («Колорадо Эвеланш», 205); Хинц/Робертсон («Даллас Старз», 181).