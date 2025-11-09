Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только шесть дуэтов забили в связке больше голов в НХЛ, чем Капризов и Цуккарелло

Только шесть дуэтов забили в связке больше голов в НХЛ, чем Капризов и Цуккарелло
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и норвежский форвард «дикарей» Матс Цуккарелло в связке забросили 180 шайб с тех пор, как россиянин дебютировал в начале сезона-2020/2021. Капризов отметился голом с передачи Цуккарелло в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24     0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32     1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38     1:3 Фэйбер – 25:56     1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05     2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51     2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33    

За этот период только шесть пар игроков забили больше голов в НХЛ: Драйзайтль/Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 294 шайбы); Маккиннон/Рантанен («Колорадо Эвеланш», 228); Марнер/Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 215); Кучеров/Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг», 210); Маккиннон/Макар («Колорадо Эвеланш», 205); Хинц/Робертсон («Даллас Старз», 181).

Материалы по теме
Капризов отреагировал на возвращение Цуккарелло в состав «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android