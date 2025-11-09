Только шесть дуэтов забили в связке больше голов в НХЛ, чем Капризов и Цуккарелло
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и норвежский форвард «дикарей» Матс Цуккарелло в связке забросили 180 шайб с тех пор, как россиянин дебютировал в начале сезона-2020/2021. Капризов отметился голом с передачи Цуккарелло в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Бродин, Юханссон) – 07:24 0:2 Юров (Тренин, Фолиньо) – 12:32 1:2 Хейнеман (Хорват, Барзал) – 24:38 1:3 Фэйбер – 25:56 1:4 Росси (Капризов, Хант) – 29:05 2:4 Пажо (Ли, Пулок) – 38:51 2:5 Капризов (Цуккарелло) – 48:33
За этот период только шесть пар игроков забили больше голов в НХЛ: Драйзайтль/Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 294 шайбы); Маккиннон/Рантанен («Колорадо Эвеланш», 228); Марнер/Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 215); Кучеров/Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг», 210); Маккиннон/Макар («Колорадо Эвеланш», 205); Хинц/Робертсон («Даллас Старз», 181).
