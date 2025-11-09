Скидки
Борна Рендулич — о поражении от «Северстали»: мы забуксовали и потеряли два периода

Борна Рендулич — о поражении от «Северстали»: мы забуксовали и потеряли два периода
Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

— Борна, команда стала мало забивать, все ждут твои новые голы.
— Да мы все готовы забивать, вот только один нюанс – играть надо было начинать с первой минуты, а не где-то в конце. Всё делали, как сказал тренерский штаб до игры, но соперник подловил на скоростях, и мы плотно забуксовали, как будто потеряли на месте два периода. Вот Андрей Кареев отыграл сегодня отлично, несмотря на счёт. И вдвойне обидно, когда голкипер так здорово играет, а со стороны по счёту и не скажешь. Такие игры никто не любит, их надо забыть, предварительно сделав выводы, и отыграть нормально следующую игру, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

