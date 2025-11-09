Борна Рендулич — о поражении от «Северстали»: мы забуксовали и потеряли два периода

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:4).

— Борна, команда стала мало забивать, все ждут твои новые голы.

— Да мы все готовы забивать, вот только один нюанс – играть надо было начинать с первой минуты, а не где-то в конце. Всё делали, как сказал тренерский штаб до игры, но соперник подловил на скоростях, и мы плотно забуксовали, как будто потеряли на месте два периода. Вот Андрей Кареев отыграл сегодня отлично, несмотря на счёт. И вдвойне обидно, когда голкипер так здорово играет, а со стороны по счёту и не скажешь. Такие игры никто не любит, их надо забыть, предварительно сделав выводы, и отыграть нормально следующую игру, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.