Борна Рендулич: «Северсталь» быстрые и пронырливые, чуда не случилось

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич после поражения от «Северстали» (2:4) высказался об игре череповецкой команды.
— «Шанхай» буквально громилы рядом с «Северсталью», но такая развесовка сегодня вам не помогла.
— Так, видимо, у соперника и есть в этом какой-то баланс, а не у нас. Они очень пронырливые и за счёт лёгкости заставляли за ними гоняться по всей площадке.
— Да, игра шла нон-стопом, как никогда.
— Вот так и пролетело два периода, мы пытались отнять шайбу и были то у бортов, то в средней зоне. В третьем периоде мы наконец отыграли два гола, и было ощущение, что можем претендовать на овертайм, но чуда не случилось – победил тот, кто воспользовался временем грамотно, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
