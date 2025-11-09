Скидки
Борна Рендулич: «Северсталь» быстрые и пронырливые, чуда не случилось

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич после поражения от «Северстали» (2:4) высказался об игре череповецкой команды.

08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

— «Шанхай» буквально громилы рядом с «Северсталью», но такая развесовка сегодня вам не помогла.
— Так, видимо, у соперника и есть в этом какой-то баланс, а не у нас. Они очень пронырливые и за счёт лёгкости заставляли за ними гоняться по всей площадке.

— Да, игра шла нон-стопом, как никогда.
— Вот так и пролетело два периода, мы пытались отнять шайбу и были то у бортов, то в средней зоне. В третьем периоде мы наконец отыграли два гола, и было ощущение, что можем претендовать на овертайм, но чуда не случилось – победил тот, кто воспользовался временем грамотно, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

