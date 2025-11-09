Скидки
Шайба «Питтсбурга» залетела в ворота от лица игрока «Нью-Джерси»

Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1 Б) шайба «пингвинов» залетела в ворота от лица игрока соперника.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Грицюк – 19:12     1:1 Грейвз (Раст, Кросби) – 32:33     2:1 Коттер – 65:00    

На 33-й минуте защитник «Питтсбурга» Райан Грейвз с передач Брайана Раста и Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, которая отскочила в лицо нападающему «Дэвилз» Ондржею Палату.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 22 очками после 15 встреч располагается на первой строчке Востока.

Новости. Хоккей
