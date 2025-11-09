Скидки
Хоккей Новости

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0) на счету голкипера 33 отражённых броска. Для россиянина это также первый шат-аут в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Хейнеман, Палмьери) – 10:29     0:2 Друен (Дюклер, Пажо) – 19:27     0:3 Хорват (Друен, Барзал) – 38:42 (pp)     0:4 Пажо (Хольмстрём, Друен) – 57:59     0:5 Ли (Пажо, Дюклер) – 59:30    

Первой звездой стал шведский нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон, который забил два гола и сделал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Второй звездой признали канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого дубль и два паса в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1).

