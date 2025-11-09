Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0) на счету голкипера 33 отражённых броска. Для россиянина это также первый шат-аут в нынешнем сезоне.

Первой звездой стал шведский нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон, который забил два гола и сделал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Второй звездой признали канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого дубль и два паса в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1).