Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он умеет залезть под кожу». Защитник СКА Савиков — о форварде «Динамо» Комтуа

«Он умеет залезть под кожу». Защитник СКА Савиков — о форварде «Динамо» Комтуа
Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков после матча с московским «Динамо» (3:2) высказался о манере игры канадского нападающего бело-голубых Макса Комтуа и отметил, что умение форварда психологически воздействовать на соперников является полезным качеством.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5)     1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4)     1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5)     2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4)     2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)    

«Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему. После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок», — приводит слова Савикова «РИА Новости Спорт».

В первом периоде россиянин вступил в стычку с Комтуа. Оба были наказаны малым штрафом за удар клюшкой. В концовке встречи Егор стал автором результативной передачи на Тревора Мёрфи, чей гол стал победным.

Материалы по теме
Форвард московского «Динамо» Комтуа: моя главная цель — вернуться в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android