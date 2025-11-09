«Он умеет залезть под кожу». Защитник СКА Савиков — о форварде «Динамо» Комтуа
Поделиться
Защитник СКА Егор Савиков после матча с московским «Динамо» (3:2) высказался о манере игры канадского нападающего бело-голубых Макса Комтуа и отметил, что умение форварда психологически воздействовать на соперников является полезным качеством.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5) 1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4) 1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5) 2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4) 2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)
«Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему. После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок», — приводит слова Савикова «РИА Новости Спорт».
В первом периоде россиянин вступил в стычку с Комтуа. Оба были наказаны малым штрафом за удар клюшкой. В концовке встречи Егор стал автором результативной передачи на Тревора Мёрфи, чей гол стал победным.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
11:50
-
11:34
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:18
-
08:12
-
07:30
-
06:45
-
05:52
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
03:00
-
02:51
-
02:07
- 8 ноября 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:19