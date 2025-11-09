«Он умеет залезть под кожу». Защитник СКА Савиков — о форварде «Динамо» Комтуа

Защитник СКА Егор Савиков после матча с московским «Динамо» (3:2) высказался о манере игры канадского нападающего бело-голубых Макса Комтуа и отметил, что умение форварда психологически воздействовать на соперников является полезным качеством.

«Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему. После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок», — приводит слова Савикова «РИА Новости Спорт».

В первом периоде россиянин вступил в стычку с Комтуа. Оба были наказаны малым штрафом за удар клюшкой. В концовке встречи Егор стал автором результативной передачи на Тревора Мёрфи, чей гол стал победным.