Глава Челябинской области объяснил назначение гендиректора «Трактора» в ФК «Челябинск»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал назначение генерального директора «Трактора» Ивана Савина на аналогичную должность в футбольный клуб «Челябинск».

— Летом генеральный директор «Трактора» Иван Савин также был назначен на аналогичный пост в ФК «Челябинск». Почему решили поручить хоккейному человеку работу ещё и в футболе?

— Вы знаете, у нас профессиональный хоккейный клуб. Он в части организации и управления достаточно силён. У нас в «Тракторе» достаточно сильный менеджмент. И для развития футбола сегодня нам нужен профессиональный управленческий подход. Команда, работающая с хоккейным «Трактором», может это обеспечить и в футбольном клубе, — приводят слова Текслера «Известия».