«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, всухую проиграв «Амуру»

Сегодня, 9 ноября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

На 23-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 34-й минуте защитник Рауль Акмальдинов удвоил преимущество хабаровчан. На 58-й минуте форвард Илья Талалуев забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 26 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.