Главная Хоккей Новости

Амур — Автомобилист, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 3:0, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, всухую проиграв «Амуру»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Свечников, Мищенко) – 22:09 (5x4)     2:0 Акмальдинов (Филатьев, Слепец) – 33:16 (5x5)     3:0 Талалуев (Дыбленко) – 57:50 (en)    

На 23-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 34-й минуте защитник Рауль Акмальдинов удвоил преимущество хабаровчан. На 58-й минуте форвард Илья Талалуев забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 26 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

