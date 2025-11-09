Скидки
Хоккей

Адмирал — Трактор, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Гросса принёс «Трактору» победу над «Адмиралом» во Владивостоке
Сегодня, 9 ноября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5)     0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5)     0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4)     1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 22-й минуте защитник Джордан Гросс удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Гросс оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Адмирала». На 58-й минуте форвард Павел Шэн сократил отставание дальневосточной команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 18 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Защитник Никита Смирнов обменян из СКА в «Трактор»
