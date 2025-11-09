Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Гросса принёс «Трактору» победу над «Адмиралом» во Владивостоке

Сегодня, 9 ноября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 22-й минуте защитник Джордан Гросс удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Гросс оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Адмирала». На 58-й минуте форвард Павел Шэн сократил отставание дальневосточной команды и установил окончательный счёт — 3:1.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 18 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке Востока.