Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виталий Кравцов и главный тренер «Трактора» Бенуа Гру встретились во Владивостоке

Виталий Кравцов и главный тренер «Трактора» Бенуа Гру встретились во Владивостоке
Комментарии

Нападающий Виталий Кравцов встретился с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру во Владивостоке. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25-летний форвард подпишет трёхлетнее соглашение с челябинским клубом. Россиянин был выставлен «Ванкувер Кэнакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сегодня, 9 ноября, «Трактор» одержал победу над дальневосточным «Адмиралом» со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5)     0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5)     0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4)     1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне Виталий провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Материалы по теме
Кравцов предсказуемо быстро вернулся в КХЛ. Чего ждать дальше?
Кравцов предсказуемо быстро вернулся в КХЛ. Чего ждать дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android