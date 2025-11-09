Виталий Кравцов и главный тренер «Трактора» Бенуа Гру встретились во Владивостоке
Поделиться
Нападающий Виталий Кравцов встретился с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру во Владивостоке. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25-летний форвард подпишет трёхлетнее соглашение с челябинским клубом. Россиянин был выставлен «Ванкувер Кэнакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сегодня, 9 ноября, «Трактор» одержал победу над дальневосточным «Адмиралом» со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5) 0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5) 0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4) 1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.
Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне Виталий провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
13:44
-
13:36
-
13:14
-
13:04
-
12:40
-
12:23
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:18
-
08:12
-
07:30
-
06:45
-
05:52
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
03:00