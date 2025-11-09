Виталий Кравцов и главный тренер «Трактора» Бенуа Гру встретились во Владивостоке

Нападающий Виталий Кравцов встретился с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру во Владивостоке. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25-летний форвард подпишет трёхлетнее соглашение с челябинским клубом. Россиянин был выставлен «Ванкувер Кэнакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сегодня, 9 ноября, «Трактор» одержал победу над дальневосточным «Адмиралом» со счётом 3:1.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне Виталий провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.