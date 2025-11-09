«Пьеррик с нами. Бонжур, как говорится!» Новичок СКА Дюбе присоединился к команде

Новичок СКА нападающий Пьеррик Дюбе присоединился к команде и отправился на выездные матчи, сообщает пресс-служба армейцев. СКА предстоит провести игры с «Авангардом» в Омске и «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Форвард пополнил состав санкт-петербургского клуба в результате обмена с «Трактором».

Фото: ХК СКА

«Пьеррик с нами. Бонжур, как говорится!» — написано в подписи к фото в телеграм-канале клуба.

24-летний Дюбе в нынешнем сезоне провёл 21 игру, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. В сезоне-2022/2023 форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах.