Форвард «Вегаса» Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев первым среди россиян достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ).

Второе место занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого девять шайб. Отметим, что Капризов первый в списке лучших бомбардиров среди российских игроков — 21 (9+12) очко. Восемь голов в активе у форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

По очкам Дорофеев занимает восьмое место среди россиян, на счету Павла, помимо 10 голов, только одна результативная передача.