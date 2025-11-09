Форвард «Вегаса» Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев первым среди россиян достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Карлссон, Ханифин) – 05:47 1:1 Ватрано (Целльвегер, Труба) – 15:49 1:2 Карлссон (Терри) – 30:39 1:3 Карлссон (Целльвегер) – 36:50 2:3 Дорофеев (Айкел) – 43:56 (pp) 3:3 Корчак (Барбашёв, Марнер) – 54:53 3:4 Труба (Карлссон) – 64:28
Второе место занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого девять шайб. Отметим, что Капризов первый в списке лучших бомбардиров среди российских игроков — 21 (9+12) очко. Восемь голов в активе у форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.
По очкам Дорофеев занимает восьмое место среди россиян, на счету Павла, помимо 10 голов, только одна результативная передача.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
13:44
-
13:36
-
13:14
-
13:04
-
12:40
-
12:23
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:18
-
08:12
-
07:30
-
06:45
-
05:52
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
03:00