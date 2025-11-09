Скидки
Хоккей

Форвард «Вегаса» Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Форвард «Вегаса» Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев первым среди россиян достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Карлссон, Ханифин) – 05:47     1:1 Ватрано (Целльвегер, Труба) – 15:49     1:2 Карлссон (Терри) – 30:39     1:3 Карлссон (Целльвегер) – 36:50     2:3 Дорофеев (Айкел) – 43:56 (pp)     3:3 Корчак (Барбашёв, Марнер) – 54:53     3:4 Труба (Карлссон) – 64:28    

Второе место занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого девять шайб. Отметим, что Капризов первый в списке лучших бомбардиров среди российских игроков — 21 (9+12) очко. Восемь голов в активе у форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

По очкам Дорофеев занимает восьмое место среди россиян, на счету Павла, помимо 10 голов, только одна результативная передача.

