Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Амура» Максим Дорожко стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей

Вратарь «Амура» Максим Дорожко стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей
Комментарии

Вратарь хабаровского «Амура» Максим Дорожко стал лидером нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги по количеству «сухих» матчей, сообщает пресс-служба КХЛ. Голкипер провёл четвёртую игру «на ноль» с «Автомобилистом» (3:0) в регулярном чемпионате. Дорожко в этой встрече совершил 39 сейвов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Свечников, Мищенко) – 22:09 (5x4)     2:0 Акмальдинов (Филатьев, Слепец) – 33:16 (5x5)     3:0 Талалуев (Дыбленко) – 57:50 (en)    

Всего на счету Максима 15 «сухих» матчей в КХЛ. В текущем сезоне вратарь провёл 22 игры, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 93,2% отражённых бросков. Всего на счету 27-летнего вратаря 151 игра в КХЛ и 51 победа. До перехода в хабаровский клуб Дорожко выступал за подмосковный «Витязь».

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, всухую проиграв «Амуру»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android