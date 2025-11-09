Вратарь «Амура» Максим Дорожко стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей
Вратарь хабаровского «Амура» Максим Дорожко стал лидером нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги по количеству «сухих» матчей, сообщает пресс-служба КХЛ. Голкипер провёл четвёртую игру «на ноль» с «Автомобилистом» (3:0) в регулярном чемпионате. Дорожко в этой встрече совершил 39 сейвов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Свечников, Мищенко) – 22:09 (5x4) 2:0 Акмальдинов (Филатьев, Слепец) – 33:16 (5x5) 3:0 Талалуев (Дыбленко) – 57:50 (en)
Всего на счету Максима 15 «сухих» матчей в КХЛ. В текущем сезоне вратарь провёл 22 игры, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 93,2% отражённых бросков. Всего на счету 27-летнего вратаря 151 игра в КХЛ и 51 победа. До перехода в хабаровский клуб Дорожко выступал за подмосковный «Витязь».
