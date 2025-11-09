Скидки
Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о поражении от «Амура»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Амура» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Свечников, Мищенко) – 22:09 (5x4)     2:0 Акмальдинов (Филатьев, Слепец) – 33:16 (5x5)     3:0 Талалуев (Дыбленко) – 57:50 (en)    

«Игра, наверное, до гола шла больше. Мы не забили этот гол. В меньшинстве имели хороший момент. Пустые ворота – надо реализовать было. Не забиваешь ты – забивают тебе. Соперник реализовал большинство своё. И игра перевернулась немного. В третьем периоде пытались забить, много бросков нанесли, но они были открыты, не было трафика перед вратарём, и всё попадало ему в пузо. Броски не совсем опасные были. Поздравляю «Амур» с победой», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

