Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» оценил победу над «Автомобилистом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский остался доволен содержанием игры с «Автомобилистом» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Свечников, Мищенко) – 22:09 (5x4) 2:0 Акмальдинов (Филатьев, Слепец) – 33:16 (5x5) 3:0 Талалуев (Дыбленко) – 57:50 (en)
«Содержание игры сегодня понравилось, намного лучше, чем было в прошлом матче. Более целостно выглядели во всех линиях. Наверное, это и предопределило сегодня результат положительный дня нас. Хорошо сыграли в защите, подтащил где нужно Дорожко, и реализовали нужное большинство», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Амура».
«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
