Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» оценил победу над «Автомобилистом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский остался доволен содержанием игры с «Автомобилистом» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Содержание игры сегодня понравилось, намного лучше, чем было в прошлом матче. Более целостно выглядели во всех линиях. Наверное, это и предопределило сегодня результат положительный дня нас. Хорошо сыграли в защите, подтащил где нужно Дорожко, и реализовали нужное большинство», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Амура».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 23 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.