СКА подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком до конца сезона

СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Форвард ранее уже выступал за армейцев. В сезоне-2023/2024 канадец провёл за СКА 21 матч.

В НХЛ Брендан выступал с 2016 по 2020 год, играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». В общей сложности провёл 187 матчей и набрал 59 (16+43) очков.

С 2020 года играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург», вместе с которыми добирался до финала Кубка Гагарина. Прошлый сезон 31-летний форвард начал в «Автомобилисте», затем перешёл в «Сибирь. В общей сложности в КХЛ провёл 286 матчей и набрал 170 (68+102) очков. В январе 2024 года хоккеист получил российское гражданство.