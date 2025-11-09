Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1) и отметил игру вратаря команды Криса Дриджера.

«Хорошая победа. В целом понравилось выступление нашей команды, особенно в первом и во втором периоде. Получилось создавать много в атаке и не так много ошибаться в обороне. В третьем периоде в чём-то отдали сопернику инициативу из-за собственных удалений. Отмечу игру вратаря и команды в целом. Сумели также забить важный гол в большинстве», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

«Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.