Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Адмиралом»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1) и отметил игру вратаря команды Криса Дриджера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5)     0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5)     0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4)     1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)    

«Хорошая победа. В целом понравилось выступление нашей команды, особенно в первом и во втором периоде. Получилось создавать много в атаке и не так много ошибаться в обороне. В третьем периоде в чём-то отдали сопернику инициативу из-за собственных удалений. Отмечу игру вратаря и команды в целом. Сумели также забить важный гол в большинстве», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

«Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

