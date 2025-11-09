Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Адмиралом»
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1) и отметил игру вратаря команды Криса Дриджера.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5) 0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5) 0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4) 1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)
«Хорошая победа. В целом понравилось выступление нашей команды, особенно в первом и во втором периоде. Получилось создавать много в атаке и не так много ошибаться в обороне. В третьем периоде в чём-то отдали сопернику инициативу из-за собственных удалений. Отмечу игру вратаря и команды в целом. Сумели также забить важный гол в большинстве», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».
«Трактор» с 29 очками после 25 встреч располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
15:22
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:26
-
14:16
-
14:06
-
13:52
-
13:44
-
13:36
-
13:14
-
13:04
-
12:40
-
12:23
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:18