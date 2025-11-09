Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Гру ответил, когда Кравцов присоединится к команде

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, когда нападающий Виталий Кравцов сможет присоединиться к команде. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 25-летний форвард подпишет трёхлетнее соглашение с челябинским клубом.

— В раздевалке перед игрой вы очень хорошо встретили Кравцова. Когда он присоединится к команде?
— Надеюсь, что в ближайшее время Виталий пройдёт медосмотр. Там уже посмотрим, когда сможет присоединиться. Мы приветствовали его в раздевалке. Это касается не только меня, но и всего тренерского штаба. За прошлый сезон нам удалось выстроить особые отношения. Разумеется, мы ждём Виталия не только из-за игровых, но и в первую очередь из-за человеческих качеств. Его очень заботят результаты команды, ему не всё равно. Такой двусторонний игрок усилил бы любую команду, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

