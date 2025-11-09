«35 минут хаоса». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Трактора»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Искренне хочу извиниться перед нашими болельщиками особенно за первые 35 минут матча. Вся проигранная борьба и единоборства, вследствие этого и слабое большинство, и ошибки, и хаос. 35 минут хаоса. Потом соперник играл на удержание счёта. Мы забегали, задвигались, начали выигрывать борьбу, создали массу голевых моментов, но реализация… Уже было поздно. Мы такие матчи переламывать не умеем, сложно комментировать. Получается, что хватает нас на один матч. Расписание мы знаем, график мы знаем. Вот это мне непонятно и неприятно. Жаль. Надо играть с первой секунды, с первого броска. Сегодня у нас это не получилось», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».