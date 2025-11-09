Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чех Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

Чех Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Чехии и «Монреаль Канадиенс» Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень, полученный за победу в Кубке Стэнли 1986 года. Соответствующая информация появилась на сайте аукционного дома Classic Auctions.

Начальная стоимость перстня составила $ 3 тыс., а текущая цена превысила $ 5,3 тыс. Аукцион продлится до декабря. Все средства, полученные от продажи, 53-летний Свобода планирует направить на благотворительность.

Свобода был задрафтован «Монреалем» в 1984 году под пятым номером и стал обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. За канадский клуб он провёл восемь сезонов, после чего выступал за «Баффало Сэйбрз», «Филадельфию Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым хоккеистом из Чехии, преодолевшим отметку в 1000 матчей в регулярных чемпионатах лиги.

Материалы по теме
Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android