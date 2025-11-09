Чех Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

Бывший защитник сборной Чехии и «Монреаль Канадиенс» Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень, полученный за победу в Кубке Стэнли 1986 года. Соответствующая информация появилась на сайте аукционного дома Classic Auctions.

Начальная стоимость перстня составила $ 3 тыс., а текущая цена превысила $ 5,3 тыс. Аукцион продлится до декабря. Все средства, полученные от продажи, 53-летний Свобода планирует направить на благотворительность.

Свобода был задрафтован «Монреалем» в 1984 году под пятым номером и стал обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. За канадский клуб он провёл восемь сезонов, после чего выступал за «Баффало Сэйбрз», «Филадельфию Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым хоккеистом из Чехии, преодолевшим отметку в 1000 матчей в регулярных чемпионатах лиги.