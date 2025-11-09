Скидки
Нападающий «Адмирала» Шэн высказался о поражении от «Трактора»

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Светлаков) – 13:37 (5x5)     0:2 Гросс (Коршков, Кадейкин) – 21:50 (5x5)     0:3 Гросс (Коршков, Светлаков) – 33:04 (5x4)     1:3 Шэн (Гутик, Шулак) – 58:01 (5x5)    

— У вас сегодня заброшенная шайба, но, к сожалению, команда проиграла. Какие эмоции испытываете?
— Какие могут быть эмоции? Только плохие. Проиграли.

— В последних трёх матчах «Адмирал» обязательно забрасывал в первом периоде. Что помешало сегодня ударно стартовать?
— Плохо начали. Не смогли создать достаточное количество моментов, многие броски не доходили до ворот. Поэтому и не забили.

— Какую установку получили от тренера после трёх пропущенных шайб за два периода?
— Стараться играть в свой активный хоккей.

— Вы забросили шайбу и не дали «Трактору» уехать на «сухаре». Насколько важно было забросить, а не уйти с нулём на табло?
— Думаю, это важно в первую очередь для болельщиков — чтобы они хоть раз могли порадоваться, поднять руки. А для нас… Проиграли 1:3, 1:6, 0:3 — без разницы. Мы пытаемся цепляться за очки. Сейчас любое очко может нам помочь, — приводит слова Шэна «Сетевое издание СП».

