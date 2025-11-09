Сорокин вышел на чистое седьмое место и обошёл Шестёркина по шат-аутам в регулярках НХЛ
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обошёл голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина по числу игр «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня российские вратари встретились в очном матче. «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» (5:0). У Сорокина шат-аут, Илья отразил все 33 броска.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Хейнеман, Палмьери) – 10:29 0:2 Друен (Дюклер, Пажо) – 19:27 0:3 Хорват (Друен, Барзал) – 38:42 (pp) 0:4 Пажо (Хольмстрём, Друен) – 57:59 0:5 Ли (Пажо, Дюклер) – 59:30
Этот матч для Сорокина 23-м «сухим» за карьеру в лиге в рамках регулярок. По их числу Илья вышел на чистое седьмое место среди россиян в истории лиги, обогнав Шестёркина (22).
Выше идут Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 40), Семён Варламов («Айлендерс», 41), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 50) и Евгений Набоков (59).
