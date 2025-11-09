Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сорокин вышел на чистое седьмое место и обошёл Шестёркина по шат-аутам в регулярках НХЛ

Сорокин вышел на чистое седьмое место и обошёл Шестёркина по шат-аутам в регулярках НХЛ
Комментарии

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обошёл голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина по числу игр «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня российские вратари встретились в очном матче. «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» (5:0). У Сорокина шат-аут, Илья отразил все 33 броска.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Хейнеман, Палмьери) – 10:29     0:2 Друен (Дюклер, Пажо) – 19:27     0:3 Хорват (Друен, Барзал) – 38:42 (pp)     0:4 Пажо (Хольмстрём, Друен) – 57:59     0:5 Ли (Пажо, Дюклер) – 59:30    

Этот матч для Сорокина 23-м «сухим» за карьеру в лиге в рамках регулярок. По их числу Илья вышел на чистое седьмое место среди россиян в истории лиги, обогнав Шестёркина (22).

Выше идут Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 40), Семён Варламов («Айлендерс», 41), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 50) и Евгений Набоков (59).

Материалы по теме
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой дня в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android