Сорокин вышел на чистое седьмое место и обошёл Шестёркина по шат-аутам в регулярках НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обошёл голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина по числу игр «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ. Сегодня российские вратари встретились в очном матче. «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» (5:0). У Сорокина шат-аут, Илья отразил все 33 броска.

Этот матч для Сорокина 23-м «сухим» за карьеру в лиге в рамках регулярок. По их числу Илья вышел на чистое седьмое место среди россиян в истории лиги, обогнав Шестёркина (22).

Выше идут Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 40), Семён Варламов («Айлендерс», 41), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 50) и Евгений Набоков (59).