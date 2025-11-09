Россия U18 обыграла сборную Казахстана U20 в матче за третье место на Кубке Будущего
Юниорская сборная России U18 обыграла молодёжную команду Казахстана U20 в матче за третье место на Кубке Будущего. Встреча завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Кубок Будущего . Кубок Будущего
09 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Россия U18
Окончен
2 : 0
Казахстан U20
1:0 Сельдемиров (Сокол, Привалов) – 19:03 (5x5) 2:0 Пустовой (Привалов, Чуклинов) – 53:39 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Максим Сельдемиров и Андрей Пустовой.
В финале турнира сыграют молодёжные сборные России и Беларуси. Эта игра также пройдет сегодня, 9 ноября, и начнётся в 16:30 мск.
Ранее молодёжная сборная России U20 выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего, разгромив в финале сверстников из Беларуси со счётом 6:1. В матче за третье место юниорская сборная России U18 также одолела молодёжную национальную команду Казахстана – 4:1.
