Защитник «Адмирала» Шулак указал на слабую реализацию большинства в игре с «Трактором»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) и отметил проблемы дальневосточной команды с реализацией большинства.

— Это ваша первая встреча с «Трактором» в сезоне. Какой был настрой на игру против финалиста прошлого сезона?

— Мне всё равно, кто приезжает — «Трактор», СКА или «Авангард». У меня настрой на все матчи одинаковый — выходить и бороться.

— Игроки «Адмирала» часто получают удаления. Как этот момент прорабатывается в команде?

— Мы сами разбираем наши штрафы. Не всегда удаление — это сознательное действие. Иногда просто не успеваешь сыграть правильно. Надо стараться играть чище, но это не всегда получается.

— Первую шайбу в ваши ворота забросил лучший бомбардир сезона Джош Ливо. Была ли специальная установка против него?

— Все знают, какой он классный игрок. Когда он на льду, нужно быть готовым к любым его действиям. Он настоящий мастер.

— «Трактор» переиграл вас в первом периоде, забив с близкой дистанции. Почему не удалось сыграть увереннее в обороне?

— Не знаю. Нам нужно лучше начинать матчи — быть более заряженными с первых минут. Следующую игру постараемся исправиться.

— В третьем периоде вы полностью доминировали. Было ощущение, что могли отыграться?

— Нам нужно лучше использовать большинство. Сейчас мы плохо реализуем такие моменты, а это часто решает исход игры, — приводит слова Шулака «Сетевое издание СП».