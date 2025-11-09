Скидки
Скончался первый генеральный менеджер «Оттавы» Мел Бриджмен

Ушёл из жизни первый генеральный менеджер клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Мел Бриджмен, сообщает пресс-служба команды. Ему было 70 лет.

В качестве игрока Бриджмен провёл 14 сезонов в НХЛ. Он был задрафтован «Филадельфией Флайерз» под первым номером в 1975 году и в течение трёх лет являлся капитаном команды. Форвард также выступал за «Калгари Флэймз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Детройт Ред Уингз» и «Ванкувер Кэнакс». Он набрал 701 (252+449) очко в 977 матчах регулярного чемпионата и 67 (28+39) баллов в 125 играх плей-офф.

В 1991-м Бриджмен стал генменеджером только что основанной «Оттавы» и занимал эту должность до конца дебютного сезона-1992/1993.

