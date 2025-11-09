Элиас Петтерссон рассказал, почему предпочитает отдавать передачи, а не забивать голы

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон оценил свою результативность на старте регулярного чемпионата НХЛ. 26-летний шведский форвард набрал 11 (3+8) очков за 16 матчей при показателе полезности «+1».

«Согласен, могу бросать чаще, меня ничто не сдерживает. Я всегда был игроком, который больше ориентирован на пас. Если мне кажется, что могу вывести кого-то из партнёров на лучшую позицию, всегда так делаю. Так я вижу игру.

Это определённый настрой, который можно улучшить. У меня хороший бросок, но в последнее время не так много забиваю, поэтому стараюсь найти хороший пас. Всегда пытаюсь найти идеальное решение», – цитирует Петтерссона Sportskeeda.