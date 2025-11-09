Скидки
«Калгари» вызвал российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ

«Калгари Флэймз» вызвал российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ. Ранее хоккеист прошёл через драфт отказов и отправился в АХЛ, где провёл за фарм-клуб семь матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». Его контракт с кэпхитом $ 1,25 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В марте 2024 года после обмена из «Вегас Голден Найтс» Мироманов подписал двухлетнее соглашение с «Калгари» с годовой зарплатой в $ 1,25 млн.

Всего на счету россиянина семь шайб и 16 передач в 94 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он провёл одну игру за «Флэймз», в которой не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 95 игр и 68 (21+47) набранных очков.

