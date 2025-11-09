Дубль Толчинского помог «Металлургу» обыграть «Барыс» и одержать четвёртую победу подряд
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Барак, Силантьев) – 11:18 (5x5) 0:2 Толчинский (Яковлев, Вовченко) – 32:38 (5x5) 0:3 Толчинский (Ткачёв) – 34:32 (4x4) 1:3 Асетов (Данияр, Омирбеков) – 41:42 (5x5) 1:4 Канцеров (Ткачёв, Сиряцкий) – 52:30 (5x5)
Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Сергей Толчинский. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Даниил Вовченко и Роман Канцеров. Шайбой в составе «Барыса» отметился Алихан Асетов. Отметим, после трёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер астанинской команды Андрей Шутов, в игру вступил Адам Шил.
Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.
Комментарии
