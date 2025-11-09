Дубль Толчинского помог «Металлургу» обыграть «Барыс» и одержать четвёртую победу подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Сергей Толчинский. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Даниил Вовченко и Роман Канцеров. Шайбой в составе «Барыса» отметился Алихан Асетов. Отметим, после трёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер астанинской команды Андрей Шутов, в игру вступил Адам Шил.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.