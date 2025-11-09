Судье-информатору разбили лицо шайбой в матче «Металлург» — «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В середине третьего периода защитник «Металлурга» Артём Минулин выбросил шайбу из своей зоны, которая рикошетом от стекла улетела на судейский столик. Судья-информатор получил травму, арбитру разбили переносицу в кровь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.