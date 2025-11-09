Защитник «Вашингтона» Карлсон: мы должны найти способ забивать голы и побеждать

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) и заявил, что столичная команда имеет проблемы с реализацией моментов.

«Мы должны найти способ забивать голы и побеждать. Неприятное чувство — знать, что играешь хорошо, но не побеждаешь. Это неважно. Нам нужно сосредоточиться на определённых моментах. Спецбригады должны быть лучше. Наверное, мы снова попали в ту же историю», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

В следующем матче «Тампа-Бэй» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября. «Вашингтон» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 12 ноября.