Защитник «Вашингтона» Карлсон: мы должны найти способ забивать голы и побеждать
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) и заявил, что столичная команда имеет проблемы с реализацией моментов.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 04:06 1:1 Лиллеберг (Гюнцель, Д'Астус) – 06:07 2:1 Гюнцель (Хедман, Хагель) – 15:09 (pp) 2:2 Карлсон – 37:08 3:2 Хагель (Джеймс, Д'Астус) – 48:42
«Мы должны найти способ забивать голы и побеждать. Неприятное чувство — знать, что играешь хорошо, но не побеждаешь. Это неважно. Нам нужно сосредоточиться на определённых моментах. Спецбригады должны быть лучше. Наверное, мы снова попали в ту же историю», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.
В следующем матче «Тампа-Бэй» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября. «Вашингтон» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 12 ноября.
