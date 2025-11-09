Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в НХЛ

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в НХЛ.

23-летний вратарь отразил 38 бросков из 39 в игре с «Флоридой Пантерз» (3:1).

Ранее Аскаров помог «акулам» обыграть «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) и «Сиэтл Кракен» (6:1). На этом отрезке россиянин отразил 96,3% бросков. Всего в сезоне Аскаров провёл девять матчей, отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,56.

«Акулы» выиграли пять из последних шести матчей. Напомним, в прошлом сезоне «Шаркс» были худшей командой регулярного чемпионата НХЛ. В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 12 ноября.