Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в НХЛ

Комментарии

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в НХЛ.
23-летний вратарь отразил 38 бросков из 39 в игре с «Флоридой Пантерз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Селебрини (Смит, Деарне) – 17:25     2:0 Годетт (Орлов, Лильегрен) – 23:06     2:1 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 23:34     3:1 Веннберг (Граф, Смит) – 59:09    

Ранее Аскаров помог «акулам» обыграть «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) и «Сиэтл Кракен» (6:1). На этом отрезке россиянин отразил 96,3% бросков. Всего в сезоне Аскаров провёл девять матчей, отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,56.

«Акулы» выиграли пять из последних шести матчей. Напомним, в прошлом сезоне «Шаркс» были худшей командой регулярного чемпионата НХЛ. В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 12 ноября.

Новости. Хоккей
