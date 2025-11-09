«Считаю, что заслуженно победили». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1) и назвал заслуженным результат встречи.

— Считаю, что заслуженно победили. Два периода вообще практически шансов сопернику не давали. В третьем пропустили один голик, «Барыс» побежал. Но хорошо, что выстояли, сыграли грамотно, я считаю, и забили четвёртый гол.

— Следующий матч с «Ладой», не планируете дать шанс Джелал-ад-Дину Амирбекову?

— Пока не планирую. Он в Высшей лиге много играет, — цитирует Разина пресс-служба казахстанского клуба.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.