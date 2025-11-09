«Считаю, что заслуженно победили». Главный тренер «Металлурга» — о матче с «Барысом»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1) и назвал заслуженным результат встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Барак, Силантьев) – 11:18 (5x5) 0:2 Толчинский (Яковлев, Вовченко) – 32:38 (5x5) 0:3 Толчинский (Ткачёв) – 34:32 (4x4) 1:3 Асетов (Данияр, Омирбеков) – 41:42 (5x5) 1:4 Канцеров (Ткачёв, Сиряцкий) – 52:30 (5x5)
— Считаю, что заслуженно победили. Два периода вообще практически шансов сопернику не давали. В третьем пропустили один голик, «Барыс» побежал. Но хорошо, что выстояли, сыграли грамотно, я считаю, и забили четвёртый гол.
— Следующий матч с «Ладой», не планируете дать шанс Джелал-ад-Дину Амирбекову?
— Пока не планирую. Он в Высшей лиге много играет, — цитирует Разина пресс-служба казахстанского клуба.
Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.
