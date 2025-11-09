Молодёжная сборная России обыграла молодёжку Беларуси и стала обладателем Кубка Будущего

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Молодёжная сборная России U20 обыграла молодёжную команду Беларуси U20 и стала обладателем Кубка Будущего. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Голами в составе российской сборной отметились Малик Саберзянов, Роман Лутцев, Александр Плесовских и Вадим Дудоров, забросивший шайбу в пустые ворота. Нападающий Александр Жаровский отдал три результативные передачи. Голкипер Пётр Андреянов записал на свой счёт «сухой» матч.

Ранее юниорская сборная России U18 обыграла сборную Казахстана U20 в матче за третье место на Кубке Будущего. Также молодёжная сборная России U20 выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего, разгромив в финале сверстников из Беларуси со счётом 6:1. В матче за третье место юниорская сборная России U18 также одолела молодёжную национальную команду Казахстана – 4:1.