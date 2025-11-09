Скидки
Молодёжная сборная России обыграла молодёжку Беларуси и стала обладателем Кубка Будущего

Комментарии

Молодёжная сборная России U20 обыграла молодёжную команду Беларуси U20 и стала обладателем Кубка Будущего. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

09 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 0
Беларусь U20
1:0 Саберзянов (Жаровский, Полтавчук) – 12:14 (5x5)     2:0 Лутцев (Фёдоров, Жаровский) – 14:37 (5x4)     3:0 Плесовских (Саберзянов, Жаровский) – 21:22 (5x5)     4:0 Дудоров (Фёдоров) – 58:06 (en)    

Голами в составе российской сборной отметились Малик Саберзянов, Роман Лутцев, Александр Плесовских и Вадим Дудоров, забросивший шайбу в пустые ворота. Нападающий Александр Жаровский отдал три результативные передачи. Голкипер Пётр Андреянов записал на свой счёт «сухой» матч.

Ранее юниорская сборная России U18 обыграла сборную Казахстана U20 в матче за третье место на Кубке Будущего. Также молодёжная сборная России U20 выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего, разгромив в финале сверстников из Беларуси со счётом 6:1. В матче за третье место юниорская сборная России U18 также одолела молодёжную национальную команду Казахстана – 4:1.

Новости. Хоккей
