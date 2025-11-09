Молодёжная сборная России обыграла молодёжку Беларуси и стала обладателем Кубка Будущего

Молодёжная сборная России U20 обыграла молодёжную команду Беларуси U20 и стала обладателем Кубка Будущего. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Голами в составе российской сборной отметились Малик Саберзянов, Роман Лутцев, Александр Плесовских и Вадим Дудоров, забросивший шайбу в пустые ворота. Нападающий Александр Жаровский отдал три результативные передачи. Голкипер Пётр Андреянов записал на свой счёт «сухой» матч.
Ранее юниорская сборная России U18 обыграла сборную Казахстана U20 в матче за третье место на Кубке Будущего. Также молодёжная сборная России U20 выиграла турнир 3х3 на Кубке Будущего, разгромив в финале сверстников из Беларуси со счётом 6:1. В матче за третье место юниорская сборная России U18 также одолела молодёжную национальную команду Казахстана – 4:1.
- 9 ноября 2025
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:42
-
15:22
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:26
-
14:16
-
14:06
-
13:52
-
13:44
-
13:36
-
13:14
-
13:04
-
12:40
-
12:23
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
09:55