«А смысл?» Разин ответил, почему «Металлург» не смог сыграть «на ноль» с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему команда не смогла сохранить ворота в неприкосновенности в матче с «Барысом» (4:1). Голкипером магнитогорской команды в этой встрече был Александр Смолин.

— Четыре забили, однако одну шайбу пропустили. Чего опять не хватило, чтобы сыграть «на ноль»?

— А смысл?

— Так бы порадовали вратаря Александра Смолина.

— Захотели сами себе проблем немножко создать. Создали. Мы не ищем лёгких путей, наверное. Так могу ответить, — сказал Разин в эфире КХЛ ТВ.

Эта победа стала для «Металлурга» четвёртой подряд. Магнитогорцы во второй раз обыграли «Барыс» в текущем сезоне.