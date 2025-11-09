Скидки
Кравец — о поражении «Барыса» от «Металлурга»: с такой командой нужно проявлять характер

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил поражение в матче с «Металлургом» (1:4) и отметил ключевые моменты встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Барак, Силантьев) – 11:18 (5x5)     0:2 Толчинский (Яковлев, Вовченко) – 32:38 (5x5)     0:3 Толчинский (Ткачёв) – 34:32 (4x4)     1:3 Асетов (Данияр, Омирбеков) – 41:42 (5x5)     1:4 Канцеров (Ткачёв, Сиряцкий) – 52:30 (5x5)    

«Хоккей складывается из ключевых моментов. Первый период — у нас хороший момент, один в ноль, забивай, и совершенно другое настроение будет. Затем не очень хорошая игра во втором периоде — всего 46 секунд шайбу удержали в чужой зоне. Проигрывали борьбу, а с такой командой нужно проявлять характер, нужно вытаскивать из себя всё что есть, и не допускать тех ошибок, которые допустили во втором периоде. Третий период: считаю, что его достойно отыграли, в давление хорошо шли. Понятно, что соперник ведёт, уже действует от обороны, но, настойчиво мы играли, и опять были моменты забить.

За сегодняшнюю игру у одного нападающего три голевых момента было, к сожалению, из них ничего не забили. Уступили, но уступили действительно сильной команде. Надо искать пути для побед над такими командами. Хотя, в том же меньшинстве, считаю, что сегодня достойно отыграли, не дав забить одной из лучших команд в лиге по большинству. Это тоже важно, ребята молодцы», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

