Кравец рассказал, что необходимо сделать «Барысу», чтобы стабильно выигрывать матчи

Кравец рассказал, что необходимо сделать «Барысу», чтобы стабильно выигрывать матчи
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал, чего не хватает команде, чтобы показывать стабильные результаты. На данный момент казахстанский клуб занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

— Что нужно сделать, чтобы добиться стабильности?
— Во-первых, чтобы легче такие матчи было играть, нужно было в первых двух играх нам побеждать, чтобы была победная уверенность, которая придаёт силы. Своих конкурентов нужно, естественно, обыгрывать. Тогда и будет совершенно другое состояние перед четвёртой игрой. Правда, опять же мы выиграли у «Автомобилиста», все были в хорошем состоянии, но всё-таки накладывается, видимо, усталость. У нас не просто четвёртая игра, а семь игр за небольшое количество дней.

Не хочу оправдываться, но это правда: болезни, вирус, замены игроков в составе. Это тоже влияет. Но опять же третий период показал, что есть и силы, и характер и всё остальное, тем более играли в три звена. Всё в голове, нужно включаться с первой и до последней секунды, — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

