Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа выбыл из строя на срок до четырёх месяцев

«Вашингтон Кэпиталз» объявил, что нападающий Пьер-Люк Дюбуа выбыл на срок три-четыре месяца после операции на брюшных и приводящих мышцах.

Стоит заметить, что это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провёл шесть матчей в нынешнем регулярном чемпионате, два из которых не полностью, и не набрал очков.

В минувшем сезоне Дюбуа набрал 66 очков (20+46) в 82 играх. Форвард был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под третьим номером на драфте НХЛ 2016 года. Всего в НХЛ Дюбуа набрал 408 очков (165+ 243) в 604 играх регулярного чемпионата за «Блю Джекетс», «Виннипег Джетс», «Кингз» и «Кэпиталз», а также 30 очков (11+19) в 53 играх Кубка Стэнли.