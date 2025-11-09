Сборная Швеции стала победителем финского этапа Евротура
Сборная Швеции стала победителем финского этапа Евротура и завоевала Кубок Карьяла. Это первый этап текущего Евротура.
Еврохоккейтур . Кубок Карьяла
09 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 4
Швеция
0:1 Фрёден (де ла Роуз, Асплунд) – 05:58 (pp) 0:2 Сёренсен – 13:07 1:2 Раяла (Ватанен, Хатакка) – 19:39 2:2 Риссанен (Laaksonen, Эрхольц) – 30:40 2:3 Асплунд (Hedqvist, Бреннстрём) – 44:37 2:4 Олофссон – 58:37
Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии.
Кубок Карьяла — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который проводится в Финляндии. Название турнира связано с титульным спонсором — пивной компанией Hartwall, выпускающей пиво Karjala. Начиная с сезона 1996/1997 кубок проводится в рамках Еврохоккейтура, в котором участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции. С 2022 года вместо сборной России играет сборная Швейцарии.
Комментарии
