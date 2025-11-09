Сборная Швеции стала победителем финского этапа Евротура и завоевала Кубок Карьяла. Это первый этап текущего Евротура.

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии.

Кубок Карьяла — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который проводится в Финляндии. Название турнира связано с титульным спонсором — пивной компанией Hartwall, выпускающей пиво Karjala. Начиная с сезона 1996/1997 кубок проводится в рамках Еврохоккейтура, в котором участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции. С 2022 года вместо сборной России играет сборная Швейцарии.