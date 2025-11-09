Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов дебютирует в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»
Российский вратарь системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов дебютирует в Национальной хоккейной лиге в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Голкипер назначен стартовым вратарём на встречу, которая пройдёт 9 ноября и начнётся в 22:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Ранее Мурашов был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Голкипер «Уилкс-Бэрри» провёл два матча – с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0), где отразил 98,1% бросков (51 из 52).
Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне в 16 встречах в АХЛ он отразил 91,3% бросков, коэффициент надёжности 2,64 с одним «сухим» матчем.
