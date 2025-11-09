«Мы проиграли сами себе». Главный тренер «Рейнджерс» — о разгроме от «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал домашнее поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:5). Клуб из Нью-Йорка проиграл все семь домашних матчей в этом сезоне, пять из них – всухую.

«Проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов два в один, один раз – за 30 секунд до конца. Для меня это необъяснимо. Сегодняшняя история сильно отличается от других домашних игр. Мы делали вещи, нехарактерные для нашей команды. Не знаю, связано ли это с большим желанием победить дома. Нельзя давать сопернику столько выходов два в один и рассчитывать, что выиграешь много матчей», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.