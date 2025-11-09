Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы проиграли сами себе». Главный тренер «Рейнджерс» — о разгроме от «Айлендерс»

«Мы проиграли сами себе». Главный тренер «Рейнджерс» — о разгроме от «Айлендерс»
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал домашнее поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:5). Клуб из Нью-Йорка проиграл все семь домашних матчей в этом сезоне, пять из них – всухую.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Хейнеман, Палмьери) – 10:29     0:2 Друен (Дюклер, Пажо) – 19:27     0:3 Хорват (Друен, Барзал) – 38:42 (pp)     0:4 Пажо (Хольмстрём, Друен) – 57:59     0:5 Ли (Пажо, Дюклер) – 59:30    

«Проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов два в один, один раз – за 30 секунд до конца. Для меня это необъяснимо. Сегодняшняя история сильно отличается от других домашних игр. Мы делали вещи, нехарактерные для нашей команды. Не знаю, связано ли это с большим желанием победить дома. Нельзя давать сопернику столько выходов два в один и рассчитывать, что выиграешь много матчей», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Домашний кошмар «Рейнджерс» продолжается. В НХЛ такого не было почти 100 лет!
Видео
Домашний кошмар «Рейнджерс» продолжается. В НХЛ такого не было почти 100 лет!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android