«Мы проиграли сами себе». Главный тренер «Рейнджерс» — о разгроме от «Айлендерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал домашнее поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:5). Клуб из Нью-Йорка проиграл все семь домашних матчей в этом сезоне, пять из них – всухую.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Хейнеман, Палмьери) – 10:29 0:2 Друен (Дюклер, Пажо) – 19:27 0:3 Хорват (Друен, Барзал) – 38:42 (pp) 0:4 Пажо (Хольмстрём, Друен) – 57:59 0:5 Ли (Пажо, Дюклер) – 59:30
«Проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов два в один, один раз – за 30 секунд до конца. Для меня это необъяснимо. Сегодняшняя история сильно отличается от других домашних игр. Мы делали вещи, нехарактерные для нашей команды. Не знаю, связано ли это с большим желанием победить дома. Нельзя давать сопернику столько выходов два в один и рассчитывать, что выиграешь много матчей», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.
