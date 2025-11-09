Скидки
КХЛ поздравила председателя совета директоров лиги Геннадия Тимченко с днём рождения

КХЛ поздравила председателя совета директоров лиги Геннадия Тимченко с днём рождения
Континентальная хоккейная лига поздравила Геннадия Тимченко с днём рождения. 9 ноября Председателю совета директоров лиги исполнилось 73 года.

«Геннадий Николаевич возглавляет совет директоров КХЛ на протяжении 13 лет. За это время лига укрепила свои позиции, став одним из флагманов российского спорта. Под его руководством КХЛ демонстрирует устойчивое развитие: реализуется стратегия лиги, повышается конкурентность чемпионата, строятся современные арены и растёт зрительский интерес.

Авторитет Геннадия Николаевича и признание его профессионализма со стороны клубов, партнёров и общественности являются важным фактором в работе лиги. Его готовность к диалогу и системная работа создают основу для конструктивного взаимодействия между всеми участниками лиги. Континентальная хоккейная лига желает Геннадию Николаевичу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых значимых побед во всех начинаниях. Нет сомнений, что под его руководством лига будет и впредь уверенно двигаться вперед, покоряя новые высоты», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

