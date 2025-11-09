Сергей Черкас: СКА наконец-то обретает своё лицо
Ветеран СКА Сергей Черкас высказался о победе петербургского клуба над московским «Динамо» (3:2). СКА выиграл вторую игру подряд и на данный момент идёт на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 24 очками после 23 игр.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5) 1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4) 1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5) 2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4) 2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)
«Честно, мне очень понравилась игра СКА с «Динамо». Очень хороший матч. СКА наконец-то обретает своё лицо. Видно было, что команда была заряжена, хотела победить. И что самое интересное – когда надо было, СКА играл по счёту, когда надо было – автобус. Если надо было, ребята просто выводили без ошибок шайбу в среднюю зону, без красоты. Эти все грамотные действия, стройность, помноженная на уверенную игру Заврагина, меня впечатлили», — приводит слова Черкаса Vprognoze.ru.
Комментарии
