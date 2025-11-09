Защитник СКА Егор Савиков рассказал, держит ли он обиду на «Спартак» за обмен из клуба

Защитник СКА Егор Савиков высказался о своём обмене из «Спартака». В межсезонье Савиков, права на которого принадлежали «Спартаку», не смог договориться с клубом о новом контракте. В октябре красно-белые обменяли права на защитника в СКА.

«Во всей этой ситуации всё зависело не от меня. Лишь отмечу, что у меня не осталось никаких обид. Напротив, я очень благодарен «Спартаку» за то, что они мне дали первый шаг в большой хоккей. Да, был неприятный момент, но я всё это отпустил сразу же. У меня не осталось ничего, кроме благодарности в отношении «Спартака», — приводит слова Савикова «РИА Новости Спорт».