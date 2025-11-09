Скидки
Роман Ротенберг поздравил молодёжную сборную России с победой на Кубке Будущего

Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил молодёжную сборную России с завоеванием Кубка Будущего. Российская сборная в решающем матче турнира обыграла молодёжную команду Беларуси со счётом 4:0.

«В Санкт-Петербурге завершился международный турнир Кубок Будущего. Поздравляю молодёжную сборную России с уверенной победой! Четыре игровых дня, серьёзная конкуренция и настоящая спортивная борьба. Каждая из команд показала характер, дисциплину и высокий уровень мастерства.

Этот турнир – важный этап подготовки и развития молодых хоккеистов. Многие ребята уже имеют опыт выступления за сборные разных возрастов, и участие в таких соревнованиях помогает им расти дальше, укреплять лидерские качества и понимать, что значит представлять страну на международной арене, выходить на лёд под флагом России и нести ответственность за результат.

Кубок Будущего – это не просто спортивное соревнование, а важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

