«Видимо, так было нужно». Бывший защитник «Сочи» — о драках с «Авангардом» при Назарове

Бывший защитник «Сочи» Никита Ушнев высказался о драках в составе сочинского клуба при тренере Андрее Назарове. Игрок обороны дважды подрался в двух предсезонных матчах с омским «Авангардом».

– Всё, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: «Сейчас будем драться». И скидываешь краги. При этом я очень коммуникабельный. Не вижу смысла мериться кулаками, как это делали люди тысячу лет назад, когда не знали, что всё можно просто обсудить.

– Что предшествовало обоим массовым дракам в матчах «Сочи» и «Авангарда»?

– Тренер заходит в раздевалку, называет пятёрку самых сильных хоккеистов команды и говорит нам заглянуть в тренерскую. Мы приходим, и он говорит: «Ребята, сегодня надо будет сразу поднять командный дух и сделать зрителям приятно». Я солидарен с Андреем Викторовичем Назаровым в том смысле, что мы играем не ради себя, а для болельщиков. Поскольку «Сочи» тогда был не на первых ролях, интерес к команде можно было поднять массовой дракой. На месте тренера тоже бы задумался о таком медийном событии.

И вот мы выходим на центральное вбрасывание, я подъезжаю к Брюквину и говорю, что сейчас будем драться. Он смотрит на меня и расстроено спрашивает: «Серьезно, что ли? Только лицо моё побереги». Я говорю ему, что не буду сильно бить, постараюсь лояльнее. И вот звучит свисток, мы скидываем краги и дерёмся без злости. Это сложно, но для команды, видимо, так было нужно, — цитирует Ушнева пресс-служба КХЛ.